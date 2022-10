Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha convocato per giovedì 27 ottobre un'assemblea straordinaria durante la quale metterà sul tavolo la minaccia di fermare le competizioni di calcio spagnole di prima e seconda divisione, se non si risolve il problema della 'Ley del Deporte'.

Come riferito dai colleghi di Cadena Cope, lunedì scorso, i rappresentanti del massimo campionato iberico e 16 club hanno incontrato Miquel Iceta, Ministro della Cultura e dello Sport, per fargli capire la loro preoccupazione in merito alla resurrezione del progetto della Super League. Una serie di emendamenti ritirati dal PP, il partito popolare, infatti, lasciano la porta aperta alla presenza delle società spagnole in questa competizione e alla loro contemporanea partecipazione al campionato nazionale. Si teme che l'accordo con CVC, che porterebbe in dote circa 2.000 milioni di euro, venga seriamente messo in pericolo.