Florentino Perez continua nella sua battaglia pro Super League. Davanti ai membri dell'Assemblea dei soci del Real Madrid, il patron Blanco ha ribadito l'esigenza di arrivare a questa rivoluzione per il mondo del calcio: "Solo proteggendo il calcio come sport globale potremo proteggere tutti i componenti della famiglia del calcio, dai club di maggior successo a quelli più umili. Il calcio sta chiaramente perdendo la battaglia globale dell'intrattenimento contro altri sport e contro altre piattaforme, e tutto questo nonostante sia l'unico sport globale. Un vantaggio del quale non sappiamo approfittare. La diagnosi è ovvia: serve una gestione professionale, moderna e trasparente, che tenga conto delle sfide globali del mondo di oggi e che non sia basata su vecchie strutture progettate nel secolo scorso".

Perez insiste citando l'esempio del tennis: "Rafael Nadal e Roger Federer hanno giocato 40 volte, Nadal e Novak Djokovic 59, è una cosa noiosa? Questo ha potenziato il tennis e tutti i giocatori perché il tennis ne esce più forte. Contro il Liverpool, in 67 anni, abbiamo giocato solo nove volte e contro il Chelsea quattro. Che senso ha privare i tifosi di tutto il mondo di queste partite? Solo promuovendo il calcio come sport globale possiamo proteggere tutti i club e per questo è essenziale offrire partite della massima qualità e interesse". Chiosa con puntura: "Noi non siamo mai stati contrari a nessun formato specifico, la UEFA però non voglie discutere di formati e abusi delle norme del Fair Play Finanziario di alcuni club che tutti conosciamo".