La Football Supporters Europe, network europeo di tifosi formalmente costituito come organizzazione non a scopo di lucro con membri in 48 paesi aderenti alla UEFA, ha lanciato una European Citizens Initiative (ECI) per invitare l’Unione europea a proteggere il modello europeo di sport e la partecipazione dei tifosi alla sua gestione. In una dichiarazione pubblicata sul proprio sito, l’associazione sottolinea che il fallimento della Superlega europea ha dimostrato che lo sport è sull’orlo del baratro. "Decenni di malagestione hanno esposto innumerevoli club e competizioni vulnerabili alle acquisizioni predatorie da parte di individui e gruppi il cui unico scopo è fare soldi. Lo sport è un bene sociale che appartiene a tutti, non solo ai ricchi e alle elite. Ora più che mai, è importante che le istituzioni dell’Unione Europea, gli Stati membri e i politici collaborino con i tifosi e gli altri cittadini interessati per salvaguardare il calcio e altri sport in tutto il continente", si legge ancora nel comunicato.