Intervistato da Sportske Novosti in vista del big match tra Croazia e Belgio, l'ex terzino del Napoli Ivan Strinic si è mostrato fiducioso sulle chance della propria Nazionale, anche perché in casa Diavoli Rossi non mancano le problematiche: "Il Belgio ha sorpreso in negativo, non hanno fatto vedere nulla in queste due partite. Hanno tanti nomi ma non hanno gioco. Non vedo proprio come domani possa sorprenderci contro la Croazia, anche se è ovvio che il calciio regala opportunità a tutti.