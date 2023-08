Paolo Stringara, ex centrocampista nerazzurro e allenatore, a Radio Sportiva analizza pregi e difetti dell'acquisto di Arnautovic: "Ci sono tante chiavi di lettura, la prima è che l’Inter abbia pochi soldi da spendere e allora ripieghi. In questo momento, per una squadra che viene da una finale di Champions League, virare su uno come Arnautovic, che è anche un buon giocatore, con i nomi che circolano… Non è andata su un top player però può essere una scelta intelligente perché è un ottimo giocatore.

Ha un carattere forte, a Bologna si sentiva l’unico gallo nel pollaio invece all’Inter potrebbe mettersi a disposizione in maniera diversa. Potrebbe essere un acquisto intelligente seppur in apparenza sottotono".