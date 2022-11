L'epilogo di Juventus-Inter orienterà inevitabilmente il cammino in campionato delle due squadre. A pensarlo è Andrea Stramaccioni, ex allenatore dei nerazzurri, il primo a battere la Vecchia Signora all'Allianz Stadium: "Chiunque uscirà sconfitto pagherà doppio il ko per la situazione che vive - spiega Gazzetta.it -. Vedo l'Inter in grado di vincere ma la Juventus soprattutto in casa ed in queste gare riesce a mettere in campo sempre qualcosa in più".