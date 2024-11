Intervistato da Radio FirenzeViola, Andrea Starmaccioni ha presentato la sfida di domenica sera tra Fiorentina e Inter: "Io credo che la Fiorentina si sia guadagnata un bellissimo tagliando contro i più forti di tutti. I nerazzurri hanno dimostrato una profondità di rosa che in Italia non ha nessuno e quindi non soffriranno le varie assenze domenica. Però credo che al Franchi sarà una partita scomoda e quindi i viola possono giocarsi una grande partita".

Si vedrà in campo Albert Gudmundsson? "Se l'islandese sta bene Raffaele Palladino lo mette. Ormai è fuori da tanto tempo ma parliamo di un giocatore con delle doti naturali fisiche importanti. Se sta benino parte dal primo minuto a parer mio, ha delle caratteristiche che potrebbero dare noia alla difesa a tre dell'Inter".