"Un grande Lautaro ma anche una grande Inter in generale: Thuram, la solidità difensiva. Risponde a Juve, Napoli e Milan e torna ad avere continuità in trasferta, dove ha costruito il distacco dell'anno scorso". Così Andrea Stramaccioni ha commentato a Dazn la sfida disputata ieri sera dall'Inter a Roma.

"Nella lotta scudetto - ha aggiunto più avanti nella serata Strama - uno spogliatoio così è un fattore. Milan e Juve devono arrivare a quell'amalgama. Forse ce l'ha il Napoli perché il blocco scudetto è rimasto quello".

Terminata l'analisi di Roma-Inter, in studio si parla degli episodi arbitrali della giornata e il dibattito si accende. Interrogato sul contrasto Pavlovic-Kabasele in Milan-Udinese, Luca Marelli ritiene giusto il non intervento del Var, ma Stramaccioni (pur sorridendo) ribatte: "Se la caviglia gli rimane piantata gliela rompe. Pavlovic entra così perché è convinto che Kabasele tiri, ma Kabasele liscia e Pavlovic lo abbatte".