L'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni, oggi opinionista su DAZN, ha parlato così del titolo di capocannoniere in Serie A: "Credo che possano vincerlo uno tra Vlahovic e un giocatore dell'Inter - ha esordito -. Lautaro o anche Thuram che sta facendo bene ma sicuramente l'argentino è più prolifico del francese. Non so se Lukaku riuscirà a raggiungere i numeri che possono raggiungere i giocatofri di Inter o Juventus. Al momento il Napoli è impronosticabile, la squadra di Conte è un cantiere aperto".

Sulla lotta Scudetto: "Il Napoli ha il vantaggio di non avere le Coppe - ha assicurato -. L'Inter ha più certezze, profondità e forza. Le outsider, se così possiamo chiamarle, si sono rinforzate: la Juve ormai è una realtà, lo ha confermato con mercato e prestazioni. Il Milan per ora è la grande assente in queste prime gare. Sicuramente anche l'episodio di Theo e Leao non èbello per l'immagine di un club come quello rossonero e dimostra che c'è qualcosa da registrare sotto il profilo dell'armonia".