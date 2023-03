Dagli studi di DAZN, Andrea Stramaccioni mette in risalto le conseguenze sul piano psicologico che può causare la sconfitta dell'Inter contro la Juventus: "La storia dell'Inter ci insegna che episodi negativi, durante una partita, succedono e succederanno sempre. Però non è sufficiente un episodio al trentesimo per non giocare da Inter, anche perché negli scontri diretti a San Siro sin qui aveva sbagliato poco se non niente. Secondo me è una brutta sconfitta. E una vittoria o una sconfitta prima della sosta si amplifica, io dicevo sempre che dopo una sconfitta volevo giocare fra 48 ore per cambiare l'inerzia subito: adesso ci saranno dieci-quindici giorni di negatività tra stampa e altre situazioni difficili da gestire".