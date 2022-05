Tra i giocatori che lasceranno la Lazio ora che la stagione è terminata (ieri i biancocelesti hanno chiuso con il pareggio contro l'Hellas) c'è il portiere Thomas Strakosha. "Non riesco a trovare le parole giuste per ringraziare la Lazio, la società e tutto lo staff. Devo a tutti voi, ai tifosi per quello che sono diventato - dice a Lazio Style Channel - Sono tante partite ed è difficile ricordarsele tutte. Non ho rimpianti, ho sempre dato il massimo, forse vorrei rigiocare la gara contro l’Inter nel 2018 quando abbiamo perso la Champions".