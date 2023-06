"Quante possibilità ha l'Inter di vincere? Ci sono sempre possibilità" ha detto Hristo Stoichkov a Sky: "Oggi ovviamente parliamo di due squadre che hanno fatto una gran stagione. L’Inter ha fatto un’Europa straordinaria, ha giocato bene, con testa e voleva andare in finale. Adesso con questo ha ottenuto il suo obiettivo di raggiungerla, lo stesso è per il Manchester City che in più ha vinto FA Cup e Premier. Sono due squadre che hanno fatto un gran lavoro, lo ha fatto Inzaghi e anche il mio grande amico Zanetti.

Tutti dicono che il City è favorito, va bene, ma per me è favorito per l’esperienza di Guardiola mentre Inzaghi è in tal senso molto giovane, ma ha una gran testa e la partita si può vincere nei dettagli. Per me i primi minuti sono fondamentale, se la squadra gioca vicina ci sono possibilità. L’Inter ha giocatori che fanno la differenza".