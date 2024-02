Partita nel tardo pomeriggio da Milano, l'Inter è arrivata in serata a Roma dove domani la formazione nerazzurra sarà ospite dei giallorossi di Daniele De Rossi. Come sede del ritiro, riferisce RomaNews.eu, è stata rispettata una prassi consolidata: la squadra di Simone Inzaghi alloggia all'Hotel Cavalieri Hilton Waldorf Astoria, in zona Trionfale non distante dallo stadio Olimpico, da tempo sede abituale delle trasferte interiste nella Capitale.