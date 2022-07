C'è, ovviamente, anche il nome di Sebastiano Esposito nella lista dei 31 giocatori che Felice Mazzu, allenatore dell'Anderlecht, ha stilato per il ritiro dell'Anderlecht a Horst, nei Paesi Bassi. Uno stage che prevede in calendario anche tre amichevoli: sabato 9 luglio è in programma un doppio confronto con il Nordsjaelland, mentre tre giorni dopo i biancomalva affronteranno l'Helmond a conclusione del ritiro.