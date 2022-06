Al netto della soddisfazione per il passo avanti compiuto oggi con il Comune di Milano per quanto riguarda il dibattito pubblico sul nuovo Meazza, per il Milan non è tramontata l’ipotesi di realizzare lo stadio nell'ex area Falck di Sesto San Giovanni. Da via Aldo Rossi, spiega l'Ansa citando fonti interne al club rossonero, si sottolinea come ci siano ancora ostacoli per la realizzazione dell'impianto nell’area di San Siro, non ultimi i ricorsi al Tar e la raccolta firme per realizzare un referendum organizzati dai Comitati che sono contro l’abbattimento della Scala del Calcio. I tempi, quindi, non sono così definiti e per questo l’alternativa di trasferirsi a Sesto rimane sempre valida.