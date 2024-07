Lo Sporting Kansas City, formazione della Major League Soccer, ha annunciato l'arrivo di Mike Burns come nuovo direttore sportivo del club. Burns ha trascorso 15 stagioni nello staff tecnico dei New England Revolution in vari ruoli, e ha avuto il merito di lanciare nel calcio professionistico l'esterno dell'Inter Tajon Buchanan, che fu portato proprio dai Revs nella MLS dopo essere stata la nona scelta del Draft del 2019. Nel 2022 e nel 2023, Burns ha lavorato come consulente presso l'ufficio della lega professionistica a stelle e strisce.