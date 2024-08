Giovanni Palazzi, Presidente di StageUp, ha commentato così l'esito dell'edizione 2024 della Ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos sulle tifoserie in Italia: "Si conferma la grande passione degli italiani per il calcio e il tifo come fenomeno sociale complesso che rappresenta, in un mondo di valori deboli, un potente strumento di identificazione collettiva, socialità, appartenenza ad un territorio. Una risorsa importante anche per l’economia locale per l’indotto generato, ma anche per il coinvolgimento indiretto delle aziende per le quali il club diventa il portabandiera di un territorio".

Palazzi prosegue: "Questo, nonostante il tifo debba fare i conti con una maggiore mobilità della fede calcistica, una forte mediatizzazione e una internazionalizzazione che porta i fan ad avvicinarsi anche a team esteri. L’importante crescita del seguito di Bologna, Atalanta e Fiorentina dimostrano che gli investimenti che permettono maggiore competitività rendono lo spettacolo più avvincente, favoriscono l’avvicinamento emotivo ad un club accelerando al tempo stesso la capacità di generare ricavi, creare posti di lavoro e favorire lo sviluppo locale", ha concluso.