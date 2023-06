Gionata Spinesi, ex attaccante di Bari e Catania cresciuto nel vivaio dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della finale di Champions League di sabato: "L'Inter ha già vinto essendo arrivata lì. Gli altri sono fortissimi e sono i candidati numero uno per anni per questa coppa. Mi auguro comunque che l’inter possa vincere la coppa più importante che c’è”.