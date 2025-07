Il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito ha parlato ai canali ufficiali del club nel corso della preparazione in vista della nuova stagione. Tra gli argomenti affrontati anche l'addio di suo fratello Francesco Pio, rientrato all'Inter per restare:

"Al di là di non avere mio fratello tutti i giorni insieme - sarà strano e mi mancherà - perdiamo un giocatore che in questa categoria ha spostato gli equilibri, ma sono sicuro che chi ci sarà cercherà di non far sentire la sua assenza, anche se non sarà facile perché sappiamo tutti il valore di Pio".