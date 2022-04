"Con l'Inter posso dire che avremmo potuto fare meglio, abbiamo sbagliato troppo. Guardiamo avanti e cercheremo di non ripetere gli stessi errori". Lo ha detto Thiago Motta in vista del match contro il Torino. "La squadra sta bene, sia mentalmente che fisicamente, si sta allenando bene e domani valuterò chi sarà a disposizione per scendere in campo sabato. Nzola? Dovremo vedere come si allenerà e poi valutare se convocarlo, e quindi farlo giocare. Porterò a Torino la miglior squadra possibile. Bremer? Lui è un grande giocatore e quest’anno ha fatto un’ottima stagione", ha commentato il tecnico dello Spezia.