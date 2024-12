Solo un pari per lo Spezia nella sfida giocatasi questo pomeriggio contro il Mantova al Picco. Nella conferenza stampa ha parlato il tecnico degli aquilotti Luca D'Angelo, che ha mosso un paio di appunti ai suoi attaccanti Pio Esposito e Falcinelli: "Secondo me abbiamo crossato molto e con buona qualità. Ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Gli attaccanti dovevano attaccare l’area in modo più consono. Però allo stesso tempo devo dire che lo spirito non è mancato. Aver ripreso la partita è stato fondamentale”. Le parole riprese dai colleghi di CalcioSpezia.