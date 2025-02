Lo Spezia vuole tornare al successo dopo l'incredibile pareggio timbrato domenica scorsa contro il Palermo, che ha permesso agli aquilotti di guadagnare un punto sul Pisa, sconfitto a domicilio dal Cittadella. Lo Spezia sarà di scena domani a Modena e il tecnico dei liguri Luca D'Angelo ha parlato in conferenza stampa della possibilità di vedere dal 1' Francesco Pio Esposito (12 gol in campionato) in coppia con Lapadula: "Si stanno conoscendo sempre di più e uno come lui non devo insegnare nulla. È in crescita, era un po' di tempo che non giocava ed era abituato ad un altro tipo di calcio, quello della Serie A. Voglio inoltre spendere alcune parole per Colak, che è entrato molto bene con il Palermo: un giocatore serio, forte, che mi piace tantissimo", ha detto la guida tecnica nella conferenza stampa in vista della trasferta del Braglia.