Francesco Pio Esposito in gol per lo Spezia a Pisa, anche se poi il risultato finale è stato un pareggio. Luca D'Angelo, interpellato in conferenza stampa, ha parlato così del classe 2005 di proprietà dell'Inter: "I nostri quatto attaccanti hanno fatto tutti molti bene" - spiega D'Angelo - "hanno giocato in combinazione e hanno tenuto botta, conquistato calci d'angolo, punizioni. Sono soddisfatto sia della prestazione che del risultato. Pareggiare a Pisa non è mai facile. Ripeto comunque che abbiamo giocato bene a Pisa, a tratti meglio di loro, quindi va benissimo così".