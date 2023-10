Una notizia ha scosso il mondo del calcio nella prima serata di oggi. Poco prima di Belgio-Svezia, un uomo a Bruxelles ha aperto il fuoco con un kalashnikov al grido di "Allah akbar". Secondo quanto riportato dai media inglesi sarebbero due le vittime, entrambe svedesi. Il match è stato sospeso dalla UEFA che a breve fornirà ulteriori dettagli: i calciatori svedesi, una volta appresa la notizia, hanno deciso che non fosse il caso di scendere in campo, decisione poi avallata anche dal massimo organo del calcio europeo.

La sparatoria è avvenuta attorno alle 19.15 in centro città, il sospettato è attualmente in fuga. In un video sequestrato dalle autorità l'attentatore afferma di appartenere all'ISIS e di aver vendicato i musulmani. Oltre alle due vittime vi sarebbero diversi feriti.