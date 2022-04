Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, intervistato da DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta ha detto qual è, a suo dire, il fattore in più a vantaggio della sua squadra rispetto alle altre pretendenti allo Scudetto: "Tutta la squadra è molto presente, compatta, i giocatori si vogliono aiutare l'un l'altro. Hanno capito che si giocano la felicità di un popolo intero e meriterebbero di farglielo vivere". In conferenza stampa, il tecnico di Certaldo si sofferma sulla volata Scudetto e sul valore di questo successo: "Ora diventano tutte vittorie pesantissime. Siamo arrivati a questo punto con tanti sacrifici, ora non possiamo non valutare bene la situazione che ci è davanti, serve l'atteggiamento corretto. Si può giocare pure nel parcheggio, ma si devono affrontare le gare come se fossimo a Napoli. Per me certi carri non passano più, ma nemmeno per i giocatori".