Quella tra Italia e Inghilterra "è il tipo di partite che bisogna vincere". Parola di Gareth Southgate che alla vigilia della prima partita, valida per la qualificazione a Euro 2024, in programma per domani contro la Nazionale di Mancini, si presenta in conferenza stampa per presentare il match, conferenza durante la quale parla anche del Napoli e delle possibilità di vittoria della Champions League, e sullo scudetto non ha dubbi come palesa nella risposta a proposito di Maradona. "È stato una leggenda del calcio e so quanto è stato importante in questa città, quello di quest'anno sarà solo il terzo Scudetto, quindi Maradona ha significato molto per questa città".