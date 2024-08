Come noto, il sorteggio della prima fase della Champions League 2024-2025, la prima col nuovo format a 36 squadre, vedrà un'importanza maggiore del sistema computerizzato, che coadiuverà i protagonisti dell'estrazione manuale delle palline compilando il calendario delle avversarie di ciascuna squadra estratta. Il software, sviluppato da una società esterna, come riporta Calcio e Finanza imporrà poche ma precise limitazioni:

- Nella prima fase, nessun club giocherà contro un altro della stessa associazione nazionale, a meno di situazioni di stallo (ma la UEFA ha già confermato, sulla base delle squadre qualificate, che non si presenteranno situazioni di questo tipo);

- Ogni squadra affronterà massimo due squadre appartenenti a una medesima associazione nazionale.

Stabilite le due condizioni, si potrà quindi procedere con il sorteggio, che metterà di fronte ciascuna squadra a due avversarie provenienti da ognuna delle quattro urne, divise sulla base del ranking UEFA (solo la vincitrice della Champions League ha diritto a essere inserita in prima fascia). Il software stabilirà inoltre, per ognuna delle due avversarie di una determinata urna, quale sfida sarà giocata in casa e quale in trasferta. Solo l’estrazione della squadra da ciascuna urna avverrà in modalità manuale. Toccherà poi al software stabilire tutte le avversarie. Mano a mano che le squadre delle varie urne saranno estratte, è chiaro che le formazioni presenti nelle fasce inferiori vedranno via via crearsi il proprio percorso. Si prevede che il sorteggio durerà 35 minuti, più o meno quanto nei sorteggi degli anni precedenti.