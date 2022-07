Ieri nel corso della prima conferenza stampa stagionale dell'Inter, Simone Inzaghi tra i vari argomenti trattati ha dato anche un'indicazione importante sul portiere titolare. Secondo il tecnico nerazzurro, sarà ancora Samir Handanovic a iniziare nell'undici titolare, con André Onana che dovrà meritarsi il posto. Una scelta che non trova d'accordo oltre il 58% dei lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio, in cui veniva chiesto proprio chi secondo loro avrebbe dovuto essere l'estremo difensore titolare nella nuova stagione. La scelta dei votanti è ricaduta proprio sul camerunese, che almeno si potrà consolare con il gradimento dei nuovi tifosi in attesa del responso del campo. A seguire l'esito del sondaggio.