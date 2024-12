La Serie A è già proiettata al nuovo anno e a gennaio, quando una nuova finestra di mercato permetterà ai 20 club del campionato di rinforzare la propria rosa. Tantissimi i rumors che riguardano le big e non solo: delle tante voci in circolazione, la redazione di News.Superscommesse.it ne ha preso in considerazione quella dei tifosi, chiedendo loro attraverso un sondaggio quale colpo di mercato vorrebbero per gennaio. Le risposte sono state tutt'altro che scontate.

A partecipare al sondaggio sono state le tifoserie di Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Fiorentina. Alcune votazioni sono state sorprendenti, altre intuibili. In casa Juventus un'incredibile unanimità sul nome di David Hancko, centrale del Feyenoord, che la dirigenza juventina segue con interesse da tempo. Il 90% della tifoseria capitolina, invece, ha espresso un serio malcontento per la stagione della Roma, augurandosi solo di vedere presto il club nelle mani di una nuova dirigenza. I tifosi nerazzurri vorrebbero vedere con la maglia dell'Inter il difensore del Leverkusen Jonathan Tah (15%), l'ala del Liverpool, Mohamed Salah (20%), ma soprattutto il talentuoso Nico Paz del Como, votato al 65%; i milanisti, invece, sarebbero felici di contare su Paulo Dybala (40% dei voti), ma la maggioranza di essi è a favore dell'ingaggio di Fabiano Parisi (60%), terzino della Fiorentina. I desideri della tifoseria partenopea, invece, si concentrano su Luiz Felipe (20%), Cristiano Biraghi (30%) e il difensore dell'Arsenal Jakub Kiwior (50%). I tifosi gigliati, invece, chiederebbero a Rocco Commisso Morten Frendrup (60%) del Genoa e il centrocampista del Napoli Michael Folorunsho (40%).