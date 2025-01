Yann Sommer, estremo difensore nerazzurro, ha parlato a Sky Sport dopo il rotondo successo nerazzurro nell'ultima giornata di Champions League contro il Monaco: "La prestazione di oggi è sicuramente un bel messaggio di autostima. Nel primo quarto d'ora ci siamo comportati da grande squadra, pressando e giocando con qualità. Quando giochiamo così siamo energici. Sapevamo sarebbe stata difficile perché il Monaco pressa alto, abbiamo trovato con grande qualità lo spazio tra le linee. Con lo stadio che spingeva era una magia. Derby? La prossima partita è molto importante per noi e per la città, per il gruppo. Lo prepareremo molto bene: vogliamo riscattarci, abbiamo tempo per recuperare dopo questa grande partita".