Il portiere nerazzurro Yann Sommer analizza così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta per 2-1 in casa contro l’Udinese: “È stato un secondo tempo difficile, nel secondo abbiamo avuto più difficolta, loro sono tornati in campo bene. Siamo stati bravi a resistere e a portare a casa questa vittoria. Loro sono una squadra molto fisica, noi ci siamo affidati troppo alle palle lunghe. Sono stati pericolosi su calcio piazzato, ma alla fine è arrivata una vittoria molto importante”.

Come si fa a mantenere la concentrazione?

“Per un portiere è importante restare sempre concentrato anche quando ci sono poche occasioni, ora so cosa vuol dire fare il portiere all’Inter e mi piace tanto”.