Venerdì prossimo, nel match di Nations League contro la Bielorussia, comincerà ufficialmente una nuova era per la Nazionale slovacca Slovacchia che dopo 15 anni dovrà fare a meno del suo capitano e leader Marek Hamšík. Un'eredità pesante che verrà divisa equamente nel gruppo ma che in gran parte potrebbe finire sulle spalle di Milan Skriniar, capitano in pectore: "Sarà difficile senza di lui perché non è facile da sostituire, forse impossibile - ha spiegato il difensore interista -. Ci vorrà sicuramente del tempo prima che il centrocampo si stabilizzi, ma credo che l'allenatore troverà la ricetta giusta per portare la squadra al successo. Tarkovic ci ha detto che in questi giorni avremmo scelto il capitano, ma non è questione di chi indosserà la fascia sul braccio. L'importante è giocare e lottare per la Slovacchia. Per me ovviamente sarebbe un onore guidare questa squadra e la nazionale, ma devo solo essere me stesso".