Milan Skriniar si augura che la Nazionale slovacca cominci a mettere in pratica i principi tattici del neo ct Francesco Calzona già dai prossimi due test con Montenegro e Cile, in programma rispettivamente domani e domenica: "Stiamo facendo le stesse cose e usando lo stesso sistema di settembre, ma ora le cose dovrebbero venirci più automatiche - le parole in conferenza stampa del difensore interista -. Speriamo di trasferire tutte le cose che proviamo in allenamento anche in partita. Vogliamo fare bene, ma mi interessa anche il risultato: entrambe le cose sono importanti. Cercheremo di eliminare i loro punti di forza: vogliamo imporre il nostro gioco, non il contrario".