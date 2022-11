Era visibile la commozione negli occhi di Milan Skriniar quando ieri, al tramonto di Slovacchia-Cile, Marek Hamsik, alla sua ultima partita con la Nazionale slovacca, gli ha passato il testimone mettendogli la fascia di capitano al braccio: "L'ho ringraziato - ha raccontato il difensore interista a Sport.sk -. Mi sono scese le lacrime sul viso quando è uscito dal campo perché è triste che una leggenda del calcio slovacco come lui non giocherà più con noi. Lo ricorderò come uno dei migliori calciatori della storia slovacca... Anzi, come il miglior calciatore della storia slovacca. Marek è un simbolo della Slovacchia. Quando dici Slovacchia in qualsiasi parte del mondo, tutti pensano ad Hamsik: questo dice tutto. Un giocatore come Marek è difficile da sostituire, ma penso che abbiamo le qualità per farlo. Credo che faremo un salto di qualità e faremo bene nel girone di qualificazione a Euro 2024".