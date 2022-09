Nella lista dei convocati della Slovacchia del nuovo tecnico, l'italiano Francesco Calzona, figura anche l'ex Sassuolo Lukas Haraslin, oggi allo Sparta Praga. Raggiunto da Sport.sk, Haraslin fa capire di essere pronto a dare una mano per fare capire ai compagni di Nazionale i concetti del nuovo tecnico: "È sicuramente un vantaggio il fatto che conosco l'italiano, ma questo vale per diversi ragazzi. Le prestazioni sul campo e il modo in cui lavoriamo insieme saranno importanti. Dai giocatori ai membri dello staff tecnico. Parlano italiano anche Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka e Norbert Gyombér. Quando necessario, ognuno di noi può aiutare a tradurre per altri giocatori. Certo, la comunicazione è importante, ma penso che non sarà un problema in questo senso".