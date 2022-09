Prime parole dal ritiro della Slovacchia per Milan Skriniar, che ha commentato (come riportato da sport.sk) in conferenza stampa la scelta del nuovo ct Francesco Calzona di chiamare diversi giocatori appartenenti al campionato nazionale. "Lo vedo positivamente - ha detto Skriniar - I ragazzi si stanno comportando bene, stanno giocando e hanno molto talento. Penso che avere dei giovani così possa aiutarci. E' positivo che ci sia anche una scelta di giocatori della nostra lega. Credo che i ragazzi si dimostreranno bravi e avremo sempre più calciatori talentuosi in Slovacchia. Grazie a questo andrà avanti anche l'intera Nazionale".