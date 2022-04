Sei nel tuo momento migliore, ora difendi in modo apprezzabile anche a tre. State risalendo tutti di condizione? "Mi sento bene, pronto a dare una mano al mister dove servo. Sono contento quando la squadra sta bene e vince. Per me è questa la cosa più importante, poi quando faccio una buona prestazione è meglio".

Milan Skriniar arriva nella zona interviste del Picco per commentare la rotonda vittoria contro lo Spezia ai microfoni di Sky Sport : "La scintilla dopo la Juve? Sì. Secondo me la partita contro la Juve ci ha aiutato sotto tutti i punti di vista, ora stiamo continuando a vincere e giocare per vincere".

Cosa non deve smarrire l'Inter?

"Dobbiamo andare avanti così. Ci siamo un po' persi nei minuti finali ma siamo andati bene. L'obiettivo deve essere vincere tutte le partite".

Quanto hai lavorato per diventare così perfetto?

"Io penso che devo ancora lavorare per arrivare ai livelli di campioni come Samuel, ma sono sulla buona strada. Non voglio mollare di un centimetro né io né l'Inter, vogliamo continuare così".

Che cosa è successo a un certo punto? Perché avevate smarrito quella sicurezza?

"Secondo me abbiamo sbagliato atteggiamento nelle partite, non le abbiamo capite bene. Nel calcio si sa, quando sbagli qualcosa gira tutto male. Ma abbiamo avuto la forza di rialzarci. Ora è importante non mollare, abbiamo avuto un piccolo black-out ma l'importante era reagire".