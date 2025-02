Senza fare troppi calcoli, la Juventus non deve abbandonare l'idea di poter competere per lo scudetto in questo campionato. A dirlo è Mohamed Sissoko, ex centrocampista dei bianconeri: "Se continua a giocare così, nulla può essere mai precluso in partenza - le sue parole a TuttoJuve.com -. Non stiamo lì a pensarci troppo, affrontiamo partita per partita e vediamo quel che succederà. Mancano ancora tanti punti, finché la matematica non ci condanna bisognerà sempre crederci. Fino alla fine".

Lo slancio, secondo il francese, potrebbe arrivare dall'ultimo successo prestigioso ottenuto contro l'Inter: "Vincere il derby d'Italia è sempre una grande iniezione di fiducia, ricordo bene quali sono le sensazioni positive che lascia ai giocatori nei giorni successivi. Il successo, meritato, è la conferma di quanto stia facendo bene Thiago Motta".