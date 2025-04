Tra i tanti temi toccati nella conferenza stampa post-assemblea, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato anche della prossima Supercoppa Italiana e dei dubbi sulla location dell'edizione della prossima stagione: "Mancano ancora due giorni alla scadenza, abbiamo già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione è che, viste le quattro squadre che saranno coinvolte - Inter e Napoli per il campionato poi vedremo chi sarà la prima, Milan e Bologna come finaliste di Coppa Italia - io credo sia un panel abbastanza appetibile. La scelta è loro, contiamo di averla entro il 30 o giù di lì".

Simonelli garantisce che in Lega hanno comunque dei piani B pronti: "Abbiamo altre alternative sul tavolo allettanti, non ci fasciamo la testa e abbiamo già delle alternative interessanti. Quali? Per il momento sono tutte soggette a clausole di riservatezza".