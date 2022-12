Quattro anni nelle giovanili dell'Inter tra il 1980 e il 1984, Giuseppe Signori ha raccontato alcuni aneddoti dei suoi primi approcci al calcio dei grandi in un'intervista concessa ai microfoni dell'emittente laziale Radiosei: "Non andai all'Atalanta perché quando feci due provini, da ragazzo, avevo 10 anni e mi lasciarono a piedi alla stazione entrambe le volte. Quando ero più grande arrivò l'Inter che mi prese dopo un provino di 8 minuti. La palla mi rimbalzò in faccia e feci gol, mi portarono negli spogliatoi e mi presero comunque, forse per tenerezza. Poi qualche anno dopo ci fu da fare una selezione e fui scartato, puntarono sull'aspetto fisico.