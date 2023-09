Dopo le dichiarazioni di Paolo Scaroni, numero uno del Milan, a proposito del vincolo storico su San Siro, arriva la replica di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura: "Al Presidente del Milan piace fantasticare. Il vincolo storico relazionale sullo stadio Meazza, deciso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano, è un punto su cui non sono ammesse trattative. Il Meazza non va demolito. Punto" riporta Milannews.it.