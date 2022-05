Da tifoso interista, Beppe Severgnini commenta con ironia sul Corriere della Sera il tricolore vinto dal Milan. "Per cominciare il Milan, questo scudetto, se l’è meritato. Era inferiore alla nostra squadra, che l’ha strapazzato in Coppa Italia e in campionato (per 70 minuti, ma le partite durano 90). Il Milan ha subito anche qualche piccolo torto arbitrale, diciamolo. E ha saputo reggere il confronto con i campioni. Noi, con lo scudetto sul petto, abbiamo vinto Supercoppa e Coppa Italia, siamo usciti dalla Champions vincendo ad Anfield col Liverpool; loro sono arrivati ultimi nel girone. Però, in Italia, ha chiuso davanti a tutti. Un merito che va riconosciuto".