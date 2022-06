CIVICA é il nome di un progetto europeo che quest’anno ha fatto tappa a Milano per una settimana di seminari sul tema “Sport and Social Impact”: 40 studenti provenienti dalla Bocconi per l’Italia, dalla Science Po in Francia, dalla Stockholm School of Economics in Svezia, dalla London School of Economics and Political Science nel Regno Unito, si sono ritrovati per approfondire tematiche legate allo sport come strumento di sviluppo.