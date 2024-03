Anche il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti, arrivato al Viola Park dove è stata allestita la camera ardente di Joe Barone, ha ricordato la figura del dirigente della Fiorentina scomparso ieri all'età di 57 anni. Queste le sue dichiarazioni a Radio Bruno: "Il ricordo di Barone, oltre al gemellaggio e al rapporto con la Fiorentina molto stretto, è di una persona sempre molto dritta, diretta, concreta, che sapeva arrivare sempre al dunque. Anche in Lega, per quanto la Fiorentina per me sia un grande club, importante, se c’era da fare battaglie coi club più importanti tipo Juventus o Inter, la faceva senza problemi, mettendo in primo piano sempre diritti e principi, le regole giuste per affrontare i problemi del calcio".

Setti aggiunge: "Non aveva peli sulla lingua, a volte si è scontrato anche coi colossi, non le mandava a dire, anche litigando pesantemente portando avanti il suo modo di pensare. Una persona con cui si poteva parlare, ma anche dura, tosta nel portare avanti le sue idee. E’ stata una mazzata, inaspettata, una persona che stava bene, che non aveva problemi. E’ una grande perdita per il calcio, e credo anche per Rocco Commisso, una figura non semplice da sostituire”.