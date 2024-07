David Sesa, ex attaccante svizzero del Lecce, ha parlato ai microfoni di Europacalcio.it di Ricardo Rodriguez, che potrebbe finire all'Inter dopo l'esperienza al Torino: "Al Milan ha fatto fatica come terzino sinistro, meglio al Torino come braccetto. Ha una buona tecnica, in più ti fa partire l’azione, perde pochi palloni e ha grande personalità. Non mi sorprende che l’Inter lo stia seguendo“.