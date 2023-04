Samuele Mulattieri ancora a segno. L'attaccante di proprietà dell'Inter, partito dalla panchina, ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa di Perugia-Frosinone, siglando il gol del definitivo 1-1 per la squadra ospite e regalando così alla sua squadra un punto pesantissimo. Il Frosinone si trova al primo posto e a quota 63 punti in classifica, a +4 sul Genoa. Per Mulattieri si tratta dell'undicesimo centro in 28 presenze.