Monza per buona parte della finale di andata dei play off di Serie B col doppio vantaggio e un piede in Serie A, ma gli uomini di Giovanni Stroppa si lasciano beffare sul finale e le certezze diminuiscono drasticamente. I biancorossi battono il Pisa per 2-1 tra le mura amiche dell’U-Power Stadium ma il gol dei toscani sul finale ‘riapre’ tutto in vista della gara di ritorno. La squadra di casa conduce la gara per 2-0 per 93 minuti grazie alle reti di Dany Mota, che apre immediatamente il match al nono minuto e Gytkjaer che al 74esimo illude di aver chiuso un match che, al contrario, Berra riapre in pieno recupero in vista della finale di ritorno, in programma per domenica all'Arena Garibaldi. Prove sufficienti per i nerazzurri (in prestito) Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola.