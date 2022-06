Il Bari è già al lavoro per pianificare la stagione del ritorno in Serie B. La linea di mercato tracciata dal direttore sportivo Ciro Polito punta all'inserimento nella rosa a disposizione del tecnico Michele Mignani alcuni giovani importanti. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il mirino dei Galletti è puntato su Milano, dove ci sono due profili ritenuti molto interessanti: in primis, quello di Cesare Casadei, centrocampista stella della Primavera dell'Inter campione d'Italia, che piace molto anche al Cagliari e potrebbe rientrare nell'operazione per Raoul Bellanova in nerazzurro. Poi, si segue con attenzione anche Marco Bosisio del Milan.