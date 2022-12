Il presidente della Lazio Claudio Lotito alla fine la spunta: il Governo presenterà infatti in commissione Bilancio della Camera il cosiddetto emendamento 'salva-calcio'. Lo farà cancellando il titolo del vecchio emendamento (“disposizioni in materia di sport”), che sarà sostituito con uno più generico: “disposizioni in materia di sospensione dei versamenti”.

Tuttavia – sottolinea Il Fatto Quotidiano nella sua edizione odierna – il risultato non cambierà: i club di Serie A in difficoltà economiche potranno accedere alla rateizzazione delle tasse sospese su 5 anni. Un gran risultato per il presidente della Lazio e una sconfitta per i ministri Andrea Abodi (Sport) e Giancarlo Giorgetti (Economia) se non dovesse passare lo stesso sconto anche per le altre aziende.