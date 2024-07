Lega Serie A ha reso noto l’elenco degli impianti da gioco che i club useranno per le gare casalinghe in questa stagione. Nessun trasloco per i 20 club che giocheranno nei loro stadi di riferimento, da sottolineare alcune peculiarità: sono ben otto le squadre i cui impianti non hanno un sistema per il riscaldamento del prato, vale a dire Bologna, Cagliari, Como, Empoli, Genoa, Lecce, Napoli e Venezia.

In più, quattro stadi avranno misure dei campi di gioco diverse rispetto allo standard dei 105x68 metri: si tratta dell’Unipol Domus di Cagliari (105×65), del Giuseppe Sinigaglia di Como (105×65), del Carlo Castellani di Empoli (105×67) e del Pierluigi Penzo di Venezia (105×65). La Lega, inoltre, fa sapere che gli impianti di Como e Venezia dovranno prima ricevere il via libera dopo la conclusione dei lavori di riammodernamento.